Weltfußballer Robert Lewandowski muss dem polnischen Fußball-Verband zufolge eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen. Ein Einsatz des 32-Jährigen Angreifers im Bundesliga-Spitzenspiel am kommenden Samstag (3. April, 18.30 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) für seinen FC Bayern München bei RB Leipzig wäre damit sehr fraglich.

Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Untersuchungen hätten eine Bänderverletzung im rechten Knie ergeben. Wie der Verband am Montag weiter mitteilte, wird Lewandowski nicht am Mittwoch gegen England auflaufen und stattdessen vorzeitig zum FC Bayern für weitere Behandlungen zurückkehren. Die Heilung bei solchen Verletzungen dauere für gewöhnlich "fünf bis zehn Tage".