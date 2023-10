Am Umgang mit dem "Her", also den gegnerischen Umschaltmomenten, muss und will RB übrigens arbeiten. Denn gegen Belgrad luden die Leipziger zum Kontern geradezu ein, mussten das nicht nur einmal in Unterzahl verteidigen. "Die Fehler in der Positionierung haben wir gemacht, weil wir viel wollten, weil wir anschieben wollten", erklärte Marco Rose. Wichtig sei aber "eine klare defensive Struktur" auf mögliche Ballverluste. Gegen Köln soll das anders laufen: "Dort müssen wir natürlich hellwach sein, Kontersituationen besser verteidigen als am Mittwoch. Bessere Restverteidigung. Also haben wir die Chance, gleich ein paar Dinge besser zu machen als noch im letzten Spiel."