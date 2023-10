12 Mal standen sich beide Klubs bislang gegenüber. RB gewann 5 Mal, Köln 2 Mal. Die beiden Kölner Siege waren 2017/18 in Leipzig und 2020/21 in Köln. Von den letzten 6 Duellen konnte RB nur eins gewinnen.

… gab es zwei Unentschieden. Beim 2:2 in Leipzig schossen Timo Werner (36.) und Christopher Nkunku (56.) RB zwei Mal in Front. Florian Dietz (40.) und Josko Gvardiol (72./Eigentor) glichen für den FC jeweils aus. Die Leipziger spielten übrigens wegen einer Tätlichkeit von Dominik Szoboszlai eine ganze Halbzeit in Unterzahl. Das Rückspiel endete torlos.