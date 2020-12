Die Mini-Weihnachtspause ist vorbei. Fußball-Bundesligist RB Leipzig startet heute in die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Schon am Samstag (20.30 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) steht beim VfB Stuttgart das erste Spiel des neuen Jahres an.