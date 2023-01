Bundesligist RB Leipzig hat sich eine knappe Woche vor dem Ende der Winterpause für den Re-Start gegen Meister FC Bayern München gut gerüstet präsentiert. Im letzten Testspiel besiegte der amtierende DFB-Pokalsieger den tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav am Samstag (14. Januar) mit 4:0 (2:0).

Vor 1.300 Zuschauern im ausverkauften RBL-Trainingszentrum am Cottaweg feierte Timo Werner nach 73 Tagen Verletzungspause ein Comeback mit einem Treffer und dürfte somit auch bei der Fortsetzung der Bundesliga am kommenden Freitag (20. Januar, 20:30 Uhr im Audiostream und Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen München zur Verfügung stehen.