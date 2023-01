Wechselgedanken, die in der Vergangenheit immer mal wieder aufkochten, gibt es nicht. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und will mit RB noch was gewinnen", sagt Forsberg im "Sport-im-Osten"-Interview während des Trainingslagers in Abu Dhabi. Er wirkt dabei so entspannt, wie einer, der angekommen ist und sämtliche Trainingslager-Qualen wegwischt. Forsberg genießt - nicht nur das Luxus-Ambiente im "Ritz Carlton". "Ich komme jeden Tag gern zum Training. Wir haben viel Spaß und die jungen Spieler halten mich jung", schmunzelt der 31-Jährige.

Die Youngsters wollen die Karriereleiter noch nach oben, dorthin wo Forsberg längst ist. Der schwedische Nationalspieler fühlt sich mental und körperlich gut, denkt nicht an das Karriereende, sondern an Titel. Welches wichtige Tor er gern in dieser Saison schießen würde? "Das Tor für den Meistertitel wäre was ganz Besonderes", sagt er mit einem breiten Lächeln. Die Meisterschaft ist ein Traum, um den am Leben zu halten, ist das erste Pflichtspiel im neuen Jahr richtungsweisend. Am 20. Januar kommt der FC Bayern München nach Leipzig. "Das Spiel hat eine ganz große Bedeutung. Das Jahr kann nicht besser anfangen, als mit so einem geilen Spiel."