Da war er wieder. Der berühmte Dosenöffner. Mit seinem Treffer in Wiesbaden brachte Emil Forsberg RB Leipzig auf die Siegerstraße. Wieder einmal. Ob Bundesliga, Champions League oder wie am Mittwoch im DFB-Pokal – seit nunmehr acht Jahren ist der schwedische Nationalspieler der Mann für die wichtigen Tore bei RB. Am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sport-im-osten.de) bestreitet Forsberg gegen Bayern München sein 311. Spiel im Dress der Leipziger.