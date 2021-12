Wenn du nicht auf dem Platz lieferst und dann der Trainer weg ist, dann liegt das nicht nur an ihm, sondern an allen Spielern

Er hätte Marsch sehr nah gestanden und persönlich ein gutes Verhältnis gehabt, sagte der gerade zu Schwedens "Fußballer des Jahres" gekürte 30-Jährige und gab Fehler des Teams zu. "Wenn du nicht auf dem Platz lieferst und dann der Trainer weg ist, dann liegt das nicht nur an ihm, sondern an allen Spielern. Es war für mich aber auch das erste Mal, dass ich das so erlebt habe", sagte Forsberg und sparte nicht mit Selbstkritik: "Das war nicht gut genug. Wir Spieler müssen uns da auch an die eigene Nase fassen."

Das Ziel für die Rückrunde kann in Leipzig nur das erneute Erreichen der Champions League sein. "Da wollen wir auch nächste Saison wieder spielen. Das ist für uns und den Verein wichtig. Wir gehören vom Kader her da oben hin", ist sich der schwedische Nationalspieler sicher. Unter Neu-Trainer Domenico Tedesco , der bereits vor Weihnachten eine Aufholjagd ankündigte , zeigt der Trend laut Forsberg aber nach oben. "Ich finde, wir spielen unter ihm anders. Das sieht man daran, wie viele Lösungen wir mit dem Ball haben."

RB startet am 2. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Testspiele sind bis zur Heimpartie am 8. Januar beim FSV Mainz 05 nicht geplant. Forsberg wird seinem Team nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel voraussichtlich erst im Februar wieder zur Verfügung stehen. Bereits am Mittwoch kehrte er vorzeitig aus dem Weihnachtsurlaub zurück, um in der Club-Akademie das Rehatraining zu absolvieren.