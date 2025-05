Während Vanessa Fudalla von Leipzig nach Leverkusen wechselt, geht Delice Boboy den umgekehrten Weg. Wie die RB-Frauen am Dienstag (13. Mai) bekanntgaben, unterschrieb die 18-jährige Offensivspielerin dank einer Ausstiegsklausel einen Vertrag bis Sommer 2027 am Cottaweg. Der große Umbruch bei RB Leipzig hält damit an. Boboy ist der sechste Neuzugang für die kommende Saison, zehn Spielerinnen verlassen den Verein.