Auch im Vorjahr schloss RB die Meisterschaft auf dieser Position ab - irgendwo im Niemandsland, zwar ohne Abstiegssorgen, aber auch ohne Hoffnungen auf eine eventuelle Überraschung im Kampf um die wenigen Europapokal-Plätze. Gerade mit der Sieglos-Serie am Ende der Saison war keine bessere Platzierung möglich. Das weiß auch Torjägerin Giovanna Hoffmann: "Ich denke, das Mittelfeld repräsentiert schon auch von der Konstanz, was wir gezeigt haben. Ich finde, dass wir in der Hinrunde deutlich besser gespielt haben als in der Rückrunde, wo wir dann auch ein, zwei Sachen einfach ausprobiert haben."