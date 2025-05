"Mit Diana Nemeth gewinnen wir eine flexibel einsetzbare Abwehrspielerin mit starken Offensivqualitäten", sagte Viola Odebrecht, bei RB Leipzig Leiterin Frauen- und Mädchenfußball: "Sie überzeugt mit präzisen Pässen in die Tiefe, einem aggressiven Defensivverhalten und bringt darüber hinaus internationale Erfahrung mit."

Nemeth begann ihre Karriere in der Jugend von Ferencvaros Budapest und debütierte bereits mit 15 Jahren in der ersten ungarischen Liga. Für den Rekordmeister absolvierte sie 22 Ligaspiele und sammelte zudem sechs Einsätze in der Champions League-Qualifikation.