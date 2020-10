RB Leipzig muss zum Auftakt in der Königsklasse gegen Başakşehir Istanbul am Dienstag (21 Uhr, im Live-Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf einen Großteil seiner Fans verzichten. Wie RB am Montag (19. Oktober) mitteilte, werden nur 999 Plätze zur Verfügung stehen. Grund sind die in den vergangenen Tagen gestiegenen Infektionszahlen in und um Leipzig.