Coach Julian Nagelsmann hat derzeit - trotz des laut Trainer noch nicht stabilen Gesamtkonstruktes - viel Grund zur Freude Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schalke jedenfalls nutzt die Momente derzeit recht gut. Anders als bei Leipzig wird das eher als, nun ja, Momentaufnahme gesehen. Darüber wundert sich Nagelsmann: "Die werden nicht als Titelkandidat gehandelt, haben aber nur drei Punkte weniger als wir. Das ist ganz skurril."



Einstellen muss sich RB jedenfalls auf einen sehr laufwütigen Gegner. "Schalke hat sich in den athletischen Werten sehr verbessert gegenüber dem letzten Jahr", lobte Nagelsmann. Die "Königsblauen" seien das Team mit den meisten individuellen Läufen und den meisten Sprints. "Sie sind extrem aktiv bei gegnerischem Ballbesitz und verteidigen in den ersten 60 Minuten sehr hoch." Was Nagelsmann meint, war vor einer Woche gegen Mainz (2:1) gut zu sehen, als Schalke den Heimsieg am Ende regelrecht erzwang.