Hinzu kamen über das gesamte Spiel verteilt zahlreiche Stockfehler, Stolperer und andere Patzer. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass die Partie ein echtes Pressing-Festival war und die Spieler oft kaum Zeit für Ballkontrolle hatten. "Es ging hin und her", erklärte Laimer: "Mal rennst du in die eine Richtung 40 Meter, danach sprintest du 40 Meter in die andere Richtung. Dann bekommst du den Ball, schaust schnell und machst einen leichten Fehlpass." Und zwar nicht nur einen, wie der Blick in die Statistik zeigt. So lag Leipzigs Fehlpassquote bei stattlichen 25 Prozent. In der gegnerischen Hälfte waren es sogar 34 Prozent. Dortmund stand dem in nichts nach.