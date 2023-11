Seit 4 Jahren bzw. 9 Spielen bzw. in allen 9 Heimspielen ist RB gegen Freiburg ungeschlagen. In der letzten Saison hat RB die Breisgauer gleich 3 Mal besiegt: 3:1 daheim, 1:0 auswärts und 5:1 im DFB-Pokal .

… war vor über 8 Jahren in der 2. Bundesliga und endete 1:1 (in Leipzig). Die Tore erzielten Nils Petersen (29.) und Davie Selke (47.). Von den damals eingesetzten Spielern sind heute noch Lukas Klostermann, Willi Orban und Emil Forsberg (Leipzig) sowie Maximilian Philipp, Nicolas Höfler und Christian Günter dabei. Und natürlich SC-Trainer Christian Streich.

Die dramatischsten Duelle gab es allerdings im DFB-Pokalfinale. Unvergessen ist natürlich das Finale 2022, als RB in Unterzahl zum 1:1 ausglich und am Ende das Elfmeterschießen gewann. Ein Drama vor allem für die Freiburger war die Partie fast genau ein Jahr später: RB setzte sich im Halbfinale in Freiburg mit 5:1 (!) durch.