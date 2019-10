Neun Mal standen sich beide Klubs bereits gegenüber, allein drei Mal im DFB-Pokal. Und das vierte K.o.-Spiel steht schon in Kürze auf dem Programm: am 30. Oktober trifft man in Wolfsburg erneut aufeinander. Für das nun aber erst mal anstehende Punktspiel ist ein Favorit nicht wirklich auszumachen. Denn Leipzig ist zwar heimstark, hat aber seit drei Pflichtspielen nicht mehr gewonnen.