Seit mittlerweile sechs Wochen ruht der Spielbetrieb in den beiden höchsten deutschen Spielklassen. Gibt die Politik in den nächsten Tagen grünes Licht, stehen die Chancen gut, dass ab Mai in den deutschen Bundesliga-Stadien wieder Fußball gespielt werden kann.

Geht es nach RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche sollte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs so bald wie möglich erfolgen. "Ich glaube, dass die Jungs sich einfach wieder freuen würden, wenn sie ihren Beruf ausüben können", sagte Krösche in einer Medienrunde des Vereins am Freitag (24.04.2020): "Die Zeit war lang, in denen sie individuelle Einheiten absolvieren mussten. Keine Spiele, kein Training, kein Wettkampf – das sind alles Dinge, die den Jungs natürlich fehlen". Dennoch betonte der 39-Jährige, dass jeder Spieler für sich entscheiden müsse, ob er sich den gesundheitlichen Risiken aussetzen werde.