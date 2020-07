"Der Fußball lebt von der Stimmung der Fans. Diese fast emotionslosen Geisterspiele sind etwas, was niemand wirklich will", so der 44-Jährige. Zwar sei es "eine Illusion zu glauben, dass wir in diesem Jahr noch in einem ausverkauften Stadion spielen dürfen", dennoch würde man die finanziellen "Berechnungen gern hinten anstellen", um wieder vor den eigenen Fans spielen zu können. "Wenn wir damit ein weiteres Stück zur Normalität zurückkehren, zahle ich gern drauf", sagte der RB Boss.