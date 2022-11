RB Leipzig bindet Nachwuchstalent Sanoussy Ba langfristig an sich. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab, erhält der 18-Jährige einen Profivertrag bis 2025 bei den Sachsen. "Sanoussy ist ein guter und talentierter Junge. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat eine herausragende Dynamik, ist beidfüßig und flexibel einsetzbar. Ich freue mich mit ihm über seinen ersten Profivertrag", wird Trainer Marco Rose in einer Mitteilung von RB Leipzig zitiert.