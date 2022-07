RB Leipzig hat sich endgültig von Sturmtalent Noah Ohio getrennt. Wie der Bundesligist am Donnerstag (14.07.2022) bekanntgab, unterschrieb der 19-Jährige einen Vierjahresvertrag beim belgischen Traditionsverein Standard Lüttich.

Der niederländische Nachwuchs-Auswahlspieler war 2019 von Manchester City nach Leipzig gewechselt und hatte für die U17- beziehungsweise U19-Mannschaft der Sachsen gespielt. Im Profibereich konnte sich Ohio aber nicht durchsetzen.



Stattdessen wurde er zunächst sechs Monate an Vitesse Arnheim ausgeliehen. Im vergangenen Jahr trug Ohio das Trikot von Austria Wien, wo er 31 Spiele absolvierte und dabei sechs Tore erzielte. "Mit dem Wechsel in die höchste belgische Spielklasse geht Noah nun den nächsten Schritt", heißt es in der Mitteilung von RB Leipzig.