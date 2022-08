Statt Gulacsi wird nun Neuzugang Janis Blaswich am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream in der "SpiO"-App) gegen Union Berlin im Tor stehen. Der 31-Jährige kam im Sommer von Heracles Almelo und absolvierte in der niederländischen Eredivisie 110 Spiele. "Er ist fokussiert, macht einen guten Eindruck. Er freut sich. Alles gut", so Tedesco.