Individuell starteten David Raum, Lukas Klostermann und Willi Orban in die Trainingswoche, Kevin Kampl und Ridle Baku absolvierten nur Teile des Mannschaftstrainings. Raum, der beim 3:3 gegen Bayern München erstmals nach seiner Verletzungspause wieder auf dem Platz stand, fehlt wie Kampl nach der fünften Gelben Karte in Bremen. Orban ist wegen muskulärer Probleme bereits seit vier Spielen außer Gefecht - ob der Mannschaftskapitän in dieser Saison zum Einsatz kommen wird, ist unklar.



Leipzig liegt als Sechster aktuell zwei Zähler hinter dem vierten und letzten Rang für die Champions League und empfängt nach dem Bremen-Spiel zum Saisonabschluss den VfB Stuttgart. Mit zwei Punkten Rückstand auf Leipzig folgt Mainz.