RB Leipzigs Amadou Haidara wird aufgrund einer Gehirnerschütterung auf die Afrika-Cup-Qualispiele für Mali gegen Mosambik sowie Eswatini verzichten und stattdessen in Deutschland bleiben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag (2. September) mit. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung am Samstag beim 3:2-Sieg im Topspiel bei Bayer Leverkusen zugezogen.