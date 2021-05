Amadou Haidara hat sich langfristig an RB Leipzig gebunden. Der 23-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2025 und verlängerte damit vorzeitig sein bis 2023 laufendes Arbeitspapier um zwei Jahre. Der Mittelfeldspieler aus Mali war 2019 von RB Salzburg in die Messestadt gewechselt. Seitdem kam er in 80 Spielen zum Einsatz (sieben Tore). In dieser Saison absolvierte der Stammspieler 40 von 45 möglichen Partien.