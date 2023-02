Für RB Leipzig steht nach dem Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende gleich der nächste Kracher an: Am Freitag trifft die Elf von Marco Rose auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund . Es wird nicht nur für den Cheftrainer ein Wiedersehen mit einem Ex-Club, sondern auch für RB-Linksverteidiger Marcel Halstenberg. Der hat nämlich ebenfalls eine Dortmunder Vergangenheit und steht folglich vor einer Partie, die nicht wie jede andere ist:

Fans hat die Borussia viele und die strömen auch regelmäßig in einer Stärke von mehr als 80.000 in den Signal-Iduna-Park. Die Atmosphäre dort, so Halstenberg, sei "wahnsinnig" und es gebe sie in Deutschland aber auch weltweit "nicht so häufig". Aber nicht nur deshalb wird es ein Spektakel geben. Wenn RB Leipzig und Borussia Dortmund aufeinander treffen, geht es meist mächtig zur Sache. "Gerade gegen Dortmund waren es immer interessante und intensive Spiele und im Moment performen sie und gewinnen nur. Von daher wird es ein Topspiel", so Halstenberg.