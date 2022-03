Marcel Halstenberg von RB Leipzig steht endlich wieder auf dem Platz. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler wurde zuletzt im DFB-Pokal beim 4:0-Viertelfinal-Erfolg in Hannover in der 75. Minute eingewechselt. Wegen einer schweren Kapselverletzung im Sprunggelenk konnte er zuvor in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten. "Natürlich war es ein richtig geiles Gefühl", blickt Halstenberg auf sein Kurz-Comeback zurück. Für ihn war die neunmonatige Verletzungspause mit Reha-Stationen in Österreich und Konstanz eine harte Zeit. "Zum Glück liegt das jetzt hinter mir und ich kann Gas geben mit der Mannschaft." Sein Leistungsvermögen sieht Halstenberg bei "über 80 Prozent". Für einen Platz in der Startelf ist es also noch zu früh. "Wenn ich an 90 Minuten denke, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, die ich mir im Training erstmal wieder holen muss."