Unter dem vorherigen Leipziger Co-Trainer Jesse Marsch bestritt der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison 27 Bundesligapartien, machte elf Tore und lieferte darüber hinaus zwölf Vorlagen. Zudem überzeugte er in der Champions League (Sechs Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen). Salzburg holt das heimische Double. Seine komplette Bilanz in Salzburg: 126 Pflichtspiele, 45 Tore und 29 Assists.

Hee-chan Hwang bejubelt seinen 1:0-Siegtreffer im September 2018 in Dresden. Bildrechte: imago/Sven Simon

Hwang war im Januar 2015 aus der Heimat nach Österreich gekommen und spielte zunächst beim Salzburger Farmteam in Liefering, ehe er im Jahr darauf in die Mozartstadt wechselte. In der Saison 2018/19 war der Offensivmann an Zweitligist Hamburger SV ausgeliehen. Eines seiner zwei Saisontore erzielte er Mitte September 2018 beim 1:0-Sieg bei Dynamo Dresden. Im DFB-Pokalhalbfinale 2019 gegen RB Leipzig (1:3) war Hwang in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Zudem hat der WM-Teilnehmer von 2018 bislang 32 Länderspiele (vier Tore) seit seinem Debüt vor knapp vier Jahren absolviert.