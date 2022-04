Der 25-Jährige kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining des Vizemeisters zurück, nachdem er zuvor wegen eines Magen-Darm-Infekts pausiert hatte. Leipzig empfängt Bergamo am Donnerstag zum Viertelfinal-Hinspiel. Der Außenverteidiger absolvierte in der bisherigen Saison 27 Pflichtspiele und feierte sein Comeback in der deutschen Nationalmanschaft.