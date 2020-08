Trainer Julian Nagelsmann mit Emil Forsberg. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Auch der Spielerkader für die neue Saison nimmt weiter Konturen an. So verkündete Emil Forsberg, seinen Vertrag bei RB Leipzig erfüllen und auch in der kommenden Saison für die Sachsen Fußball spielen zu wollen. "Noch bin ich hier nicht fertig und habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich fühle mich pudelwohl, meine Familie ebenso, meine Tochter geht jetzt in die Kita, und auch meine Frau ist happy", sagte der schwedische Nationalspieler dem "Kicker" (Montag).



Für das Final-Turnier in der Champions League geht Forsberg von besseren Leistungen aus, als RB nach der Corona-Pause in der Bundesliga zu zeigen imstande war. "Wir waren zwar körperlich ganz gut drauf, haben aber viele Fehler mit und ohne Ball gemacht", sagte er.