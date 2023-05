"Es ist für uns sehr wichtig, dass wir einen guten und gesunden Konkurrenzkampf haben und jeder an sein Maximum gehen muss. Die letzten Spiele haben es auch gezeigt", sagte der Verteidiger im SpiO-Interview. Der 26-Jährige ist neben Yussuf Poulsen der Spieler, der am längsten für RB im Dienst ist. Nach seiner langwierigen Verletzung hat sich der gebürtige Herdecker wieder ins Team gespielt und hofft auf einen erfolgreichen Saisonabschluss in der Bundesliga. "Wir wollen aus diesen drei Ligaspielen so viel wie mögliche Punkte holen, um dann auch in der nächsten Saison hier wieder die Champions-League-Hymne hören zu dürfen."

Lukas Klostermann freut sich auf die letzten vier Spiele. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE