Wie die Leipziger am Montag (28. September) mitteilten, unterschrieb der kroatische U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Die Ablösesumme soll 18 Millionen Euro betragen. Im Vertrag soll nach Medienberichten festgelegt worden sein, dass RasenBallsport für jedes Spiel, das Gvardiol in dieser Saison noch für Zagreb absolviert, zusätzlich 70.000 Euro zahlen wird. Dazu kämen weitere 100.000 Euro pro Partie, die er für Dinamo in der Europa League bestreitet.