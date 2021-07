Bundesligist RB Leipzig hat einen Tag vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison mit einer Personalentscheidung im Nachwuchsbereich überrascht. Am Montagabend (5. Juni) gaben die Sachsen die Verpflichtung von Daniel Meyer als U19-Trainer bekannt.



Der zuletzt als Cheftrainer in der 2. Bundesliga bei Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig tätige 41-Jährige tritt die Nachfolge von Marco Kurth an, der zum Assistenten des neuen Cheftrainers Jesse Marsch aufgestiegen ist.