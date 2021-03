Mohamed Simakan schließt sich RB Leipzig an. Wie der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga am Montag mitteilte, unterschreibt der 20-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026. Simakan kommt vom französischen Erstligisten Racing Straßburg. Er ist bereits der dritte Sommer-Neuzugang bei den Leipzigern. "Hier kann ich mich optimal weiterentwickeln und werde tagtäglich gefordert. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga, die Stadt Leipzig und darauf, meine Teamkollegen und die Fans kennenzulernen", wird der Neue in einer Pressemitteilung zitiert.