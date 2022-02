Der 30-Jährige, der aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach stammt, ist auch in Mitteldeutschland kein Unbekannter. 2015/16 stand er bei der SG Dynamo Dresden 31 Mal im Tor. Danach war der bei Hansa Rostock aktiv. In den letzten vier Jahren stand er bei Alemelo unter Vertrag. “Ich bin sehr glücklich, im Sommer zu RB Leipzig und damit zu einem Top-Club in der Bundesliga zu wechseln. Die Bedingungen in Leipzig mit dem Trainingszentrum und dem großartigen Stadion mitten in der Stadt sind etwas Besonderes“, wird Blaswich zitiert.