Nach einer Blamage sah es anfangs keineswegs aus. RB begann druckvoll, hatte durch Sesko die erste dicke Chance des Spiels (4.). Kiel stand ordentlich unter Druck, bekam dann jedoch viel Unterstützung vom Gegner, denn Leipzig startete nun ein Fehlpass-Festival. Ein Katastrophen-Querpass von Vermeeren im Mittelfeld hätte fast zum 0:1 geführt, aber Gulacsi lenkte den Ball nach Skrzybskis 40-m-Abschluss (7.) mit großem Einsatz noch über die Latte. Fortan lief bei RB jedenfalls nichts mehr zusammen. Besagte Fehlpässe führten zu zahlreichen Kieler Gegenstößen, die allesamt mager ausgespielt wurden. Bis zur 44. Minute, in der Skrzybski sauber von rechts in die Mitte passte, wo Machino das Laufduell gegen Nedeljkovic gewann und dann straff einschoss. Zur verdienten Führung, denn was Leipzig über weite Strecken ablieferte, war unterirdisch.

Die Pause nutzte RB, um sich zu sammeln, neu zu fokussieren und machte nun wieder Druck. Kiel kam jetzt nur noch gelegentlich zu Gegenstößen, die es allerdings in sich hatten. Am engsten war es in der 52. Minute, als Klostermann geradeso noch vor Tolkin klären konnte. Noch dramatischer wurde es in der 63. Minute, als Keeper Gulacsi und Zec nach einem heftigen Zusammenstoß zu Boden gingen und lange behandelt werden mussten. Gulacsi wurde vom Feld getragen, reckte dabei aber den Arm hoch, war also bei Bewusstsein. RB nahm nach der langen Unterbrechung die Aufholjagd wieder auf. Mit Erfolg: Sesko traf mit einem von Openda herausgeholten Foulelfmeter zum 1:1 (74.). Das Siegtor allerdings (Baumgartner/84. und Poulsen/90.+5 hatten es auf dem Fuß), wollte nicht fallen bzw. wurde vom glänzend parierenden Kieler Schlussmann Thomas Dähne verhindert. Es wäre auch insgesamt gesehen unverdient gewesen.