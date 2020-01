RB Leipzig leiht den 18 Jahre alten Luan Candido für anderthalb Jahre an den brasilianischen Red-Bull-Club RB Bragantino aus. Das bestätigte der Herbstmeister der Fußball-Bundesliga am Mittwoch. Der Brasilianer war im Sommer vergangenen Jahres von Palmeiras Sao Paulo nach Leipzig gewechselt, kam dort aber nur in der U19 zum Einsatz. Immerhin spielte Candido für die Leipziger auch dreimal in der UEFA Youth League und bereitete in den beiden Partien gegen Zenit St. Petersburg je einen Treffer vor.