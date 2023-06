Leopold Zingerle, hier noch in den Diensten des SC Paderborn. (Archiv)

Leopold Zingerle, hier noch in den Diensten des SC Paderborn. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Schreyer

Bundesligist RB Leipzig hat wie erwartet Torwart Leopold Zingerle verpflichtet. Der 29-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten SC Paderborn und ist in Leipzig als Nummer drei eingeplant. Über die Vertragslaufzeit machte RBL keine Angaben. Zingerle bestritt in den vergangenen fünf Jahren 140 Spiele für den SCP, stand 28 Mal in der Bundesliga im Tor.