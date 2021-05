Der sich seit Wochen anbahnende Transfer von Ibrahima Konaté zum FC Liverpool ist perfekt. Wie RB Leipzig am Freitag (28. Mai) bekanntgab, wird der Innenverteidiger die Sachsen nach insgesamt vier Jahren verlassen. In Liverpool unterschreibt Konaté einen langfristigen Vertrag. Die Ablösesumme beläuft sich auf etwa 40 Millionen Euro.

"Ich hatte eine fantastische Zeit bei RB Leipzig. Es war 2017 ein sehr großer Schritt für mich, aus Frankreich nach Deutschland zu wechseln. Der Verein hat mir von Beginn an das so wichtige Vertrauen geschenkt und mir die notwendige Zeit gegeben, mich zurechtzufinden und zu entwickeln", sagte Konaté. Auch während seiner Verletzungen habe er immer die volle Unterstützung gespürt. Er sei sehr dankbar für diese vier besonderen Jahre, "die sowohl für mich als jungen Spieler als auch für den jungen Verein eine sehr prägende Phase waren". Er freue sich auf ein neues Kapitel beim FC Liverpool und hoffe natürlich, dass er RB auf internationaler Bühne wiedersieht.

Ibrahima Konaté Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Konaté kam 2017 ablösefrei vom FC Sochaux nach Leipzig. Nach verheißungsvollem Start reichte es für den Franzosen, der immer von Verletzungen gebeutelt war, in der vergangenen Spielzeit nur noch zu 14 Bundesligaeinsätzen. Konaté ist nach Landsmann Dayot Upamecano bereits der zweite promimente Abgang in der Innenverteidigung des Vizemeisters. Upamecabo schließt sich im Sommer für 42,5 Millionen Euro Bayern München an. Mit Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) und Mohamed Simakan (Racing Straßburg) wurden bereits zwei junge Nachfolger für die Defensive verpflichtet.