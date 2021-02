RB Leipzig bastelt weiter am Perspektivkader. Wie der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga am Freitag (26. Februar) mitteilte, erhält Mehmet Ibrahimi einen Profivertrag. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022. Ibrahimi wechselte im Sommer 2017 aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln in die RB-Akademie. In der Vorsaison kam er in der U17 in 15 Spielen auf sechs Torbeteiligungen. In dieser Spielzeit absolvierte der technisch versierte Akteur alle vier Bundesliga-Partien der U19. Zudem verbuchte er bereits neun Spiele für die für die DFB-Auswahl der U16 und U17.