Glaubt man den Gerüchten war offenbar halb Fußball-Europa hinter dem 18-jährigen Supertalent Ilaix Moriba her und wie es aussieht, scheint RB Leipzig das Rennen um den Mittelfeldspieler aus der Barca-Schmiede gewonnen zu haben. Medienberichten zufolge befindet sich Moriba bereits seit Montagabend in Leipzig. Am Dienstag soll der obligatorische Medizincheck folgen.