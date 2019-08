RB Leipzig im Teamcheck: Neuer Trainer, neue Ära, Hunger auf Titel

Überragend - auch wenn die große Krönung fehlte. Die Spielzeit 2018/19 sollte eine Übergangssaison zwischen den Trainern Ralph Hasenhüttl und Julian Nagelsmann werden, eine Erfolgssaison mit einigen Rekordmarken und einem echten Höhepunkt zum Finale wurde es. Unter Ralf Rangnick, der zum zweiten Mal nach 2015/16 für ein Jahr zum Trainer wurde, kam RB souverän auf dem dritten Platz ein, das Saisonziel Champions League wurde mit großem Vorsprung erfüllt. Mit 66 Punkten blieb RB nur einen Zähler unter der Sensationssaison 2016/17, in der der damalige Aufsteiger auf Rang zwei stürmte.

Pokalfinale in Berlin

Am Ende der 52 Spiele dauernden Marathon-Saison (so viele Pflichtspiele hatte kein anderer Bundesligist) feierte RB sein erstes DFB-Pokalfinale und damit den emotionalen Höhepunkt der Spielzeit. Die Partie in Berlin ging allerdings gegen die die Bayern verloren. RB Leipzigt beim Pokalfinale in Berlin. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Rekorde und Anpassung des Stils

Auch statistisch war die zurückliegende Saison bemerkenswert: RB stellte die beste Abwehr der Liga, blieb in der Rückrunde 15 Spiele in Serie ungeschlagen, feierte zwischen dem 19. und 30. Spieltag sieben Auswärtssiege in Serie. Tormann Peter Gulacsi vereitelte 59 Prozent aller Großchancen, das war Bestwert in der Liga. Taktisch entwickelte Rangnick sein fast komplett auf Pressing ausgerichtetes 4-2-2-2 aus der Aufstiegssaison weiter. Immer wieder ließ er mit Dreier- oder Fünferkette spielen, setzte im Mittelfeld eine Raute ein, stellte auch während der Spiele immer wieder um und machte sein Team damit auch gegen sehr defensive Gegner flexibler.

Die wichtigsten Veränderungen haben sich auf der Kommandobrücke der Leipziger abgespielt. Mit Trainer Julian Nagelsmann und dem neuen Sportdirektor Markus Krösche soll die Arbeit von Ralf Rangnick auf eine neue Stufe gehoben werden. Von Nagelsmann, der drei Jahre und vielgelobt in Hoffenheim an der Seitenlinie stand, erhofft man sich eine Weiterentwicklung des typischen RB-Presssingstils zu einem Spiel mit mehr Ballbesitzanteilen, um auch gegen sehr defensive Gegner flexibler zu sein. Von Krösche, der in Paderborn den Weg vom Drittliga-Beinahe-Absteiger zum Bundesliga-Aufsteiger entscheidend mitgestaltete, wird erwartet, dass er ähnlich wie in Paderborn junge Juwelen hebt und an Leipzig binden kann. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Ende der Ära Rangnick

Mit dem Anheuern von Nagelsmann und Krösche ist zugleich eine Ära zu Ende gegangen. Die Ära von Ralf Rangnick, der seit Sommer 2012 Sportdirektor war und das Gesicht des erst 2009 gegründeten Klubs wie kein anderer prägte. Rangnick wohnt zwar noch in Leipzig, wurde aber zum Geldgeber Red Bull und damit in die weite Welt weggelobt – vermutlich auch wegen Dissonanzen zum RBL-Vorstandvorsitzenden Oliver Mintzlaff. Beim Mutterkonzern ist Rangnick jetzt offiziell „Head of International Relations and Scouting" und soll sich u.a. um die Red-Bull-Standorte in Brasilien und New York kümmern. Komplett weg von RB Leipzig ist der 61-Jährige aber nicht, Rangnick wurde immer wieder bei Testspielen und auch im RBL-Trainingslager in diesem Sommer gesehen - er berät den Klub weiterhin. Ralf Rangnick bei seiner Verabschiedung im Mai. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Wunsch- und Unterschiedspieler