RB Leipzig - Im Schnelldurchlauf an die Bundesliga-Spitze

Die Champions-League-Quali ist perfekt Saison 2016/17: Gleich in seiner ersten Bundesliga-Saison avancieren die Rasenballer zum ärgsten Konkurrenten von Dauermeister Bayern München. Am Ende werden die Leipziger Vizemeister und qualifizieren sich direkt für die Königsklasse des europäischen Fußballs. Die Auslosung bringt die Rasenballer in eine Gruppe mit dem AS Monaco, FC Porto und Besiktas Istanbul. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister