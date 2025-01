Henrichs hatte sich am 20. Dezember beim 1:5 bei Bayern München in den Schlusssekunden ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen. Der 27-Jährige wurde umgehend operiert, wird in dieser Saison allerdings nicht mehr zum Einsatz kommen. Vom Kader her könnte die Henrichs-Position rechts in der Abwehr auch durch Lukas Klostermann oder Lutsharel Geertruida besetzt werden, doch man hat bei RB offenbar andere Pläne.