Veränderung in der Mannschaft "offensichtlich"

Mit Tedesco und der Rückkehr zum Ballbesitzfußball ist vor allem das eigene Selbstverständnis zurückgekehrt. Die Defensive ist längst nicht mehr so fehleranfällig wie noch zu Saisonbeginn. Zudem kommt die Offensivabteilung rund um Ausnahmekönner Christopher Nkunku immer mehr ins Rollen. Dass es in den letzten Monaten eine Veränderung innerhalb der Mannschaft gegeben hat, ist "offensichtlich", sagt Hinkel im Interview mit "Sport im Osten". "Vor allem was das Selbstvertrauen angeht".

Domenico Tedesco (r.) und Andreas Hinkel als Trainer und Co-Trainer der U17 des VfB Stuttgart 2015. Bildrechte: imago/Sportfoto Rudel Hinkel kam gemeinsam mit Tedesco von Spartak Moskau nach Leipzig. Für den VfB Stuttgart stand er als aktiver Spieler in 156 Bundesliga-Partien auf dem Platz. Beim VfB lernte er als Nachwuchstrainer auch Tedesco kennen. Die beiden harmonieren und teilen sich in die Aufgabenbereiche. Hinkel ist schwerpunktmäßig für die Trainingsinhalte und die Belastungssteuerung verantwortlich. Die Vorbereitung auf den Gegner erfolgt im gemeinsamen Austausch. Die letzte Entscheidung liegt dann bei Tedesco.

Auswärtsfluch kein Thema mehr

Bei RB hat das Trainergespann einen "Prozess" in Gang gesetzt, erklärt Hinkel. "Wir wollen unser Spielsystem und unser Philosophie weiter optimieren, unberechenbarer werden. Man sieht aktuell eine Mannschaft, die wieder Selbstvertrauen und ein gewisses Selbstverständnis hat."

Dieses neue Selbstverständnis macht sich vor allem anhand der zuletzt positiven Auswärtsresultate bemerkbar. Nach dem ersten erfolgreichen Auftritt in der Fremde Mitte Januar, ausgerechnet bei Tedescos und Hinkels ehemaligem Arbeitgeber Stuttgart, ist der Knoten geplatzt. Es folgten Kantersiege bei Hertha BSC und Greuther Fürth. Zudem machte RB durch einen Auswärtserfolg bei Real Sociedad die nächste Runde in der Europa League perfekt.

Halbfinale gegen Glasgow Rangers? "Das wäre top"

In einem möglichen Europa-League-Halbfinale wartet auf RB Sporting Braga oder die Glasgow Rangers. Bildrechte: imago images/Eibner Dort trifft man im Viertelfinale auf Atalanta Bergamo. Eine "eklige Mannschaft", meint Hinkel. "Sie sind sehr gut strukturiert und haben sich in den vergangenen Jahren super entwickelt." In einem möglichen Halbfinale könnte es dann gegen die Glasgow Rangers gehen. "Das wäre top", so der 39-Jährige, der zwischen 2008 und 2011 für den Lokalrivalen Celtic auflief.

Im DFB-Pokal hat RB die Vorschlussrunde bereits sicher und trifft am 20. April auf Union Berlin. Die Zielstellung ist klar: nach den verlorenen Endspielen 2021 und 2019 soll der erste große Titel der Vereinsgeschichte her. "Wir zählen als Favorit", weiß Hinkel. "Das Ziel ist es, ins Finale zu kommen und den Pokal zu gewinnen. Es muss aber alles zusammenpassen".

Personalsituation lässt hoffen