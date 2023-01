Erst im Sommer ist der 31-Jährige von Eredivisie-Absteiger Heracles Almelo zu RB Leipzig gewechselt. Seine Erwartung nach dem Transfer sei gewesen, so Blaswich im Interview mit "Sport im Osten", die Rolle des zweiten Torwarts einzunehmen und da zu sein, falls etwas passiere. "Ich möchte dem Team in der Situation einfach helfen", so Blaswich. Der gebürtige Willicher fühlt mit seinem verletzten Torwart-Kollegen Gulacsi, die Zeit als Interims-Nummer-eins will er dennoch genießen. "Klar war es dann auch eine schöne Situation, so Spiele wie im Celtic Park zu gewinnen und gegen Real Madrid zu gewinnen", so Blaswich.