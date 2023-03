Torwart Janis Blaswich sagte am Rande des Trainings am Dienstag: "Es ist kein schönes Gefühl, so in die Pause zu gehen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht die Köpfe in den Sand stecken und uns hängen lassen. Wir müssen jetzt noch härter arbeiten und auch versuchen, die Stimmung gut zu halten." Die fehlende Schärfe müsse man sich im Training holen. In Sachen Offensive fordert er: "Fakt ist: Die Qualität haben wir und müssen diese auch auf den Platz bringen."

Schlussmann Janis Blaswich am Rande des Trainings von RB Leipzig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK