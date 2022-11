Demnach steht Leipzig eine Ablöse von fast 21 Millionen Euro zu. In einer ersten Rate muss der englische Erstligist 6,740174 Millionen Euro überweisen. Augustin war im Januar 2020 an den damaligen Zweitligisten Leeds mit einer Kaufpflicht im Aufstiegsfall verliehen worden. Augustin setzte sich jedoch nicht durch, absolvierte für Leeds lediglich drei Einsätze. United verweigerte daraufhin den Kauf mit Verweis auf den aufgrund der Corona-Unterbrechung zum regulären Saisonende am 30. Juni noch nicht feststehenden Aufstieg. Der CAS wies den Einspruch der Briten jedoch ab und sah die Kaufpflicht zum Saisonende unabhängig von dessen Datum als bindend an.

RB hatte den damaligen französischen U21-Nationalspieler 2017 für gut 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain geholt. Bis 2019 absolvierte der wuchtigen Stürmer insgesamt 67 Pflichtspiele, in denen er 20 Tore erzielte und acht Assists gab. Jedoch haftete ihm immer der Makel an, nicht genug aus seinem Potenzial zu schöpfen. RB verlieh Augustin zunächst an die AS Monaco, später dann wie angesprochen nach Leeds. Über den FC Nantes landete er in diesem Sommer beim Schweizer Topklub FC Basel. Dort stehen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend neun Einsätze und drei Tore in der Statistik des 25-Jährigen.