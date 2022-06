Josko Gvardiol von RB Leipzig muss sich einem kleinen Eingriff unterziehen. Der 20-Jährige wird in Hamburg am linken Oberschenkel behandelt, "um den Heilungsprozess zu unterstützen", teilte der deutsche Pokalsieger am Donnerstag (9. Juni) per Twitter mit. Gvardiol laboriert an den Nachwirkungen eines Pferdekusses – nun wird Blut aus dem lädierten Oberschenkel gezogen.