Josko Gvardiol wird Bundesligist RB Leipzig bis mindestens Anfang August fehlen. Dies teilte der DFB-Pokalsieger zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich auf Anfrage mit. Damit fällt der kroatische Nationalspieler auch im Supercup gegen den FC Bayern München am 30. Juli sowie in den vorherigen Tests gegen die englischen Erstligisten FC Southampton (16. Juli) und FC Liverpool (21. Juli) aus. Zuerst hatte der TV-Sender "Sky" darüber berichtet.



Der Innenverteidiger laboriert noch an den Folgen einer Oberschenkeloperation und fällt nun länger aus als ursprünglich angenommen. Wegen einer Einblutung war nach dem Ende der vergangenen Saison ein Eingriff nötig gewesen. Im Trainingslager im Ennstal absolvierte er die ganze Woche über individuelle Reha-Einheiten und leichte Übungen mit Ball. Das Pensum soll in der nächsten Woche gesteigert werden.