Auch in Leipzig beobachtet man die Auftritte Gvardiols mit großer Zufriedenheit. "Für alles was ich bis hierhin gesehen habe: Top!", lobte RB Leipzigs Trainer Marco Rose die Leistungen seines Schützlings. Gvardiol knüpft in Katar nahtlos an seine starken Leistungen in der Bundesliga an. Eben so "wie man Josko kennt: sehr zuverlässig, ohne große Schnörkel, einfach den Josko, den wir hierher geholt haben", sagte Rose.